Націоналісти обійшли на виборах в Нідерландах правлячу партію

У Нідерландах в середу, 9 червня, пройшли парламентські вибори. Як повідомляє AAP, найбільшу кількість голосів одержали Народна партія за свободу і демократію і Партія за працю. За попередніми даними, їм дістанеться по 31 місцю в парламенті. На третьому місці - ультраправа "Партії свободи", представники якої тепер займуть 23 депутатських крісла замість колишніх дев`яти.

Правляча Партія християнських демократів, яку очолює прем`єр-міністр Нідерландів Ян Петер Балкененде, опинилася лише на четвертому місці. Їй дістанеться 21 місце із 150.

Лідером "Партії Свободи", нагадує Лента.ру, є скандально відомий політик Гіїрт Вілдерс, автор антиісламського фільму "Фітна". Він і його прихильники активно виступають проти ісламізації Європи і за те, щоб до Нідерландів було заборонено іммігрувати уродженцям Туреччини і Марокко. У 2009 році партії Вілдерса вдалося одержати чотири місця в Європарламенті.