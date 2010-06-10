Євросоюз в Україні цікавлять два питання

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ назвав два принципові питання, які цікавлять Євросоюз в енергетичній стратегії України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання депутатів-членів делегації Європарламенту до Асамблеї EURO-NEST (ЄС – країни-учасниці “Східного партнерства” – УНІАН).

“Якби я почав говорити про енергетичну стратегію України, мені б знадобилося не менше 30 хвилин”, - зазначив комісар.

Разом з тим, за його словами, ЄС на сьогодні зацікавлений передусім тим, як будуть вирішуватися два питання. Перше – схвалення Україною нового закону щодо діяльності ринку газу, який відповідав би європейським стандартам.

“Це є передумовою для приєднання України до Енергетичного співтовариства, а також стане своєрідним тестом на готовність України до реформ”, - сказав Ш.ФЮЛЕ.

Другим важливим питанням на сьогодні, за його словами, є те, яким чином Україна планує надалі використовувати свою газотранспортну систему.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила приєднання України та Молдови до цієї організації.

Остаточне приєднання цих двох країн відбудеться після того, як вони подолають розбіжності, що залишаються між їхнім законодавством та законодавством ЄС про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання.

Довідка УНІАН. Угода про Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності з 1 липня 2006 року. На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан. Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів. Енергетичне співтовариство створено для поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на Південно-Східну Європу та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.