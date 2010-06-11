США: Китай може стати найбільшим ринком для Америки, якщо...

Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер вважає, що Китай може стати найбільішим ринком збуту для Америки, якщо зніме несправедливі торговельні бар`єри. З такою заявою глава фінансового відомства виступив сьогодні перед американськими конгресменами. У своєму виступі Т.Гайтнер зазначив, що США заохочують економічне зростання в Китаї, який, у свою чергу, "сприятиме збільшенню американського експорту і створенню більшої кількості робочих місць у США". Водночас Т.Гайтнер наголосив, що США сподіваються на те, що КНР "змінить політику, яка ставить американські компанії в невигідне становище", передає Associated Press.

На думку голови Мінфіну США, перекоси у валютній політиці Китаю чинять тиск на всю світову економіку, і реформа в цій сфері має критично важливе значення як для США, так і для всього світу. При цьому Т.Гайтнер не впевнений, що спроби США вплинути на валютну політику КНР приведуть до швидкого результату.

Т.Гайтнер зазначив, що експорт товарів і послуг із США до Китаю відновився швидше, ніж до інших країн світу, і на даний момент перевищує докризовий рівень на 20%. Проте, на думку Т.Гайтнера, американський експорт стримується рядом бар`єрів торговельної системи КНР, які включають і валютну політику країни.

США, нагадує РосБізнесКонсалтинг, останнім часом посилили тиск на Китай щодо вартості його національної валюти - юаня.

Вашингтон стверджує, що влада Китаю штучно утримує юань на низькому рівні, що сприяє збільшенню продажів китайських товарів на американському ринку і, навпаки, перешкоджає продажам американських товарів на китайському. Така ситуація, на думку американців, призводить до виникнення дисбалансу в економіці і, як наслідок, до значного торговельного дефіциту США і профіциту КНР. 4 квітня ц.р. було оголошено, що Міністерство фінансів США відклало публікацію доповіді про валютну політику Китаю, аби уникнути посилення напруженості в двосторонніх відносинах.