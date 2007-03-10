План врегулювання косовської проблеми абсолютно неприйнятний для Сербії

В цілому абсолютно неприйнятним назвав сьогодні Президент Сербії Борис ТАДІЧ вироблений спеціальним посланцем Генерального секретаря ООН Марті АХТІСААРІ план всеосяжного врегулювання косовської проблеми.

Як передає NEWru, цей план у підправленому вигляді було представлено сьогодні для обговорення на зустрічі у Відні керівників Сербії та лідерів косовських албанців із метою поставити крапку в безрезультатних прямих переговорах про майбутній статус Косово, які велися між Белградом і Приштіною з лютого минулого року.

Запропонований М.АХТІСААРІ план врегулювання, зазначив Б.ТАДІЧ, відкриває шлях до незалежності сербської провінції Косово й Метохія, що суперечить нормам міжнародного права, які захищають суверенітет і територіальну цілісність міжнародно визнаних держав, якою, безумовно, є й Сербія.

Запропонований Сербією компроміс, нагадав Президент Сербії, передбачає надання албанцям, які проживають у Косово, дуже широких, істотних прав автономії, підкріплених міжнародними гарантіями. Белград зберіг би в своїй компетенції лише сфери зовнішньої політики, оборони та охорони духовної й культурної спадщини. На його думку, така пропозиція повністю відповідає основоположним принципам міжнародного права.

Б.ТАДІЧ підкреслив, що Сербія завжди виступала й виступає за досягнення взаємоприйнятного врегулювання шляхом переговорів і діалогу, проте спецпосланець Генсека ООН не приділив належної уваги пошуку такого рішення й вибрав свій варіант, який може призвести до "істотної дестабілізації" становища в регіоні та за його межами.

Ухвалення плану М.АХТІСААРІ, заявив він, стане "першим випадком у новітній історії, коли демократична й миролюбна держава буде позбавлена частини своєї території на догоду домаганням певної етнічної групи, яка проживає до того ж у безпосередньому сусідстві зі своєю етнічною батьківщиною".

Як повідомляв УНІАН, М.АХТІСААРІ представив свій план місяць тому. Він передбачає можливість поступового надання Косово незалежності, що викликає незадоволення Сербії. Остаточний варіант плану щодо Косово буде представлено в Раді безпеки ООН весною.

Косово знаходиться під управлінням ООН із 1999 року, коли в результаті авіаційного наступу НАТО авторитарний лідер Сербії Слободан Мілошевич був вимушений вивести війська з території провінції.

Сербія вважає Косовський край своїм культурним і релігійним центром, проте ще до розпаду Югославії переважну більшість населення в ньому становили албанці, а сам край мав права автономії, скасовані С.Мілошевичем.