Медведєв наказав прикрутити вентиль Білорусі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" приступити до обмеження постачань газу Білорусі.

Під час робочої зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ, Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив необхідність продовжити переговори з Мінськом з питання про заборгованість за газ, повідомляє радіо «Свобода».

О.МІЛЛЕР, у свою чергу, заявив, що "Газпром" запроваджуватиме обмежувальні заходи поступово.

Російська компанія добивається від Білорусі виплати боргу в 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, в свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборгував їй приблизно таку ж суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.