Газпром погрожує ще більше прикрутити вентиль Білорусі

«Газпром» може піти на подальше скорочення поставок газу до Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам повідомив прес-секретар голови правління - заступник начальника департаменту з інформаційної політики ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Якщо з білоруського боку не буде ніяких реальних кроків з вирішення проблеми, можна очікувати, що буде нове зниження. Визначатимемося точно так само, як і сьогодні в ході засідання оперативного штабу», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 10.00 за московським часом «Газпром» збільшив обмеження постачання газу до Білорусі до 30%.

«За минулу добу Білорусь не здійснила жодних дій з погашення заборгованості за поставки російського газу, і з 10-ї години (мск) 22 червня 2010 року вводиться обмеження на плановий обсяг добового постачання російського газу до Республіки Білорусь на 30% з подальшим збільшенням обмеження до рівня постачання пропорційно заборгованості», - сказав голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» вимагає від Білорусі виплати боргу в 192 млн. доларів за поставлене цього року паливо.

Білоруська сторона, у свою чергу, заявила минулого тижня, що "Газпром" заборгував їй приблизно таку ж суму за транзит газу, а саме - 200 млн. доларів.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив "Газпрому" приступити до обмеження поставок газу Білорусі.

Вчора, 21 червня, «Газпром» обмежив постачання газу до Білорусі на 15% добової норми, сьогодні збільшив обмеження до 30%.

Сьогодні, 22 червня, агентство «БЕЛТА» з посиланням на представника Міністерства енергетики Республіки Білорусь Людмилу ЗЕНЬКОВИЧ повідомило, що Білорусь розрахувалася з «Газпром» в повному обсязі за спожитий у травні природний газ.

«Не чекаючи на перерахування грошових коштів від «Газпрому» за здійснений у травні поточного року транзит російського природного газу білоруською газотранспортною системою і газопроводом «Ямал-Європа» до країн Європи, у повному обсязі здійснено розрахунок за спожитий Білоруссю у травні природний газ», - сказала представник Міненерго. Таким чином, Білорусь розрахувалася з ВАТ «Газпром» у повному обсязі за спожитий Республікою Білорусь у травні природний газ, підкреслила вона.

Також білоруське агентство повідомило сьогодні, що президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, на сьогодні «Газпром» винен Білорусі 260 млн. доларів за транзит газу.

«Я наказав зараз уряду перекрити транзит через Білорусь, поки не заплатить за транзит «Газпром», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.