США: є дві країни, де оптимально було б розташувати протиракетні засоби

Директор американського агентства з протиракетної оборони генерал-лейтенант Генрі заявляє, що США не зверталися до України щодо розташування на її території елементів ПРО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ми не зверталися до України з проханням розмістити у себе якісь елементи ПРО. Запити такого характеру були адресовані лише Чехії і Польщі”, - сказав він.

Г.ОБЕРІНГ зазначив, що останніми роками США дуже занепокоєні розробкою ракетних програм у Північній Кореї та Ірані. Він повідомив, що США вже розгорнули засоби захисту своєї території від північнокорейських ракет.

За словами Г.ОБЕРІНГА, США будуть завершувати цього року роботи зі створення радіолокаційної станції чи радару на території Великої Британії, які створять первинні можливості захисту США від загрози з боку Ірану. “Ми завершимо ці роботи впродовж наступних двох років, коли в дію буде введено радіолокаційну станцію в Гренландії”, - сказав Г.ОБЕРІНГ.

Він також зазначив, що на сьогодні не має захисту від нових загроз для європейських союзників і не має захисту для баз США, розгорнутих в цьому регіоні. “Ми дуже занепокоєні загрозою, що походить з боку Ірану, і тими акціями, до яких вдається Іран”, - зазначив Г.ОБЕРІНГ.

Він повідомив, що з метою захисту від іранської загрози США здійснили аналіз потенційних траєкторій ракетних пусків з боку Ірану на Європу і США. “В результаті ми дійшли висновку, що є дві країни, де оптимально було б розташувати протиракетні засоби для протистояння цій загрозі”, - сказав він, додавши, що такими країнами є Польща і Чехія.

Г.ОБЕРІНГ повідомив, що нещодавно США отримали дозвіл на переговори щодо розташування до 10 ракет-перехоплювачів у Польщі і радар супроводу стеження у Чехії.

“Ці елементи ПРО могли б захистити і країни Європи, і ті американські сили, які розгорнуті в країнах Європи”, - додав генерал-лейтенант.

Під час прес-конференції до зали УНІАН увійшли четверо представників з прапором ПСПУ, які виголошували гасла проти НАТО. Їх було виведено з зали охоронцями агентства. Г.ОБЕРІНГ з приводу цього інциденту зазначив, що він радий бачити, що демократія в Україні “жива і процвітає”. “Ми цілком за те, щоб з приводу цих питань відбувалися дебати”, - додав він.

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що розміщення американських систем протиракетної оборони в Польщі та Чехії сприятиме безпеці всієї Європи. Глава держави зауважив, що системи ПРО у Східній Європі - лише крок до створення багатополярного світу.

Проти розміщення американських систем ПРО у Польші і Чехії виступає Росія.