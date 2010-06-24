Литвин подякував ізраїльтянам за безвізовий режим

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обговорив з віце-спікером Кнесету Держави Ізраїль Алексом МІЛЛЕРОМ питання активізації і розширення двосторонніх взаємин на всіх рівнях, зокрема, парламентської складової.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН сказав: «Ми цінуємо високий рівень політичного діалогу і сподіваємося, що візит Президента Держави Ізраїль до України надасть двостороннім взаєминам нової якості».

На переконання В.ЛИТВИНА, візит делегації Кнесету дозволить активізувати міжпарламентську співпрацю на рівні фракцій, комітетів і груп дружби. На його думку, необхідно «вийти на системні взаємини», і групи дружби мають напрацювати відповідний план співробітництва.

В.ЛИТВИН також вважає за доцільне обговорити питання щодо запровадження між Україною та Ізраїлем режиму вільної торгівлі, що сприятиме розвитку економіки і туристичної галузі обох держав. Перспективним, на його думку, також є подальший розвиток співпраці у гуманітарній та науковій сферах.

Керівник парламенту також подякував ізраїльській стороні за рішення щодо запровадження безвізового режиму для громадян України. У свою чергу, А.МІЛЛЕР висловив сподівання на адекватне рішення з боку України.