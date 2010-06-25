Качинський програв суд Коморовському

Польський суд остаточно підтвердив правоту кандидата у Президенти Броніслава КОМОРОВСЬКОГО у суперечці із його конкурентом Ярослав КАЧИНСЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, апеляційний суд, до якого вдруге апеляцію подав Я.КАЧИНСЬКИЙ, сьогодні визнав правомірним рішення Варшавського окружного суду 22 червня.

„Суд першої інстанції правильно оцінив докази та слушно визнав, що з них не випливає, що пан КОМОРОВСЬКИЙ підтримує приватизацію лікарень”, - сказала прес-секретар апеляційного суду Барбара ТРЕМБСЬКА.

Рішення суду є остаточним.

Тепер Я.КАЧИНСЬКИЙ упродовж 48 годин повинен спростувати свої слова у прайм-тайм двох найпопулярніших телевізійних каналів та розмістити інформаційне повідомлення в агентстві РАР.

Представник очолюваної Я.КАЧИНСЬКИМ партії „Право і справедливість” Міхал КАМІНСЬКИЙ сказав в ефірі TVN24, що штаб шкодує, що суд прийняв власне таке рішення, але поважає його.

Він додав, що партія задоволена однозначною декларацією Б.КОМОРОВСЬКОГО про непідтримку ним приватизації лікарень.

Як повідомляв УНІАН, судова суперечка між основними кандидатами на пост Президента Польщі виникла на початку минулого тижня, коли Б.КОМОРОВСЬКИЙ подав в суд на Я.КАЧИНСЬКОГО, домагаючись спростування його слів про те, що він нібито підтримує приватизацію лікарень.

Я.КАЧИНСЬКИЙ у відповідь подав позов проти Б.КОМОРОВСЬКОГО за звинувачення його у брехні.

Варшавський суд минулої середи визнав правоту Б.КОМОРОВСЬКОГО, але Я.КАЧИНСЬКИЙ подав апеляцію, яку в п’ятницю підтримав апеляційний суд, котрий доручив ще раз розглянути цю справу.

Довідка УНІАН. Кандидат від правлячої у Польщі з кінця 2007 року «Громадянської платформи» Б.КОМОРОВСЬКИЙ виграв перший тур президентських виборів 20 червня в Я.КАЧИНСЬКОГО з відривом 5%.

Другий тур відбудеться 4 липня