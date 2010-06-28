У Чехії - новий прем'єр-міністр

Президент Чехії Вацлав КЛАУС призначив новим прем`єр-міністром республіки лідера правоцентристської Громадянської демократичної партії Петра НЕЧАСА.

Очікується, що в Чехії буде створено коаліційний уряд за участю трьох правоцентристських партій, які за підсумками загальних виборів, що відбулися місяць тому, одержали істотну більшість в парламенті, передає Радіо «Свобода».

Головними завданнями нового кабінету будуть економічні та соціальні реформи - з метою скорочення бюджетного дефіциту - і боротьба з корупцією.