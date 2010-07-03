Танкер із нафтопродуктами вибухнув у Конго - загинули щонайменше 200 осіб
16:28, 03 липня 2010Світ
1536 0
Серед загиблих - миротворці ООН
Вибух прогримів на танкері з нафтопродуктами в Демократичній Республіці Конго, загинули, щонайменше, 200 осіб, повідомляє агентство Reuters.
Танкер із пальним перекинувся і вибухнув на сході країни. "Деякі люди загинули, намагаючись поцупити пальне, але в основному загинули ті, хто в приміщеннях дивився футбольний матч", - цитує агентство Марселіна КІСАМВО, губернатора провінції Ківу, де сталася пригода.
За його словами, загинули також миротворці ООН, які не дозволяли місцевим жителям наближатися близько до танкера. Офіційний представник миротворчого контингенту в Конго повідомив, що інформація про загибель військових перевіряється, зазначає NEWSru.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter