Танкер із нафтопродуктами вибухнув у Конго - загинули щонайменше 200 осіб

Вибух прогримів на танкері з нафтопродуктами в Демократичній Республіці Конго, загинули, щонайменше, 200 осіб, повідомляє агентство Reuters.

Танкер із пальним перекинувся і вибухнув на сході країни. "Деякі люди загинули, намагаючись поцупити пальне, але в основному загинули ті, хто в приміщеннях дивився футбольний матч", - цитує агентство Марселіна КІСАМВО, губернатора провінції Ківу, де сталася пригода.

За його словами, загинули також миротворці ООН, які не дозволяли місцевим жителям наближатися близько до танкера. Офіційний представник миротворчого контингенту в Конго повідомив, що інформація про загибель військових перевіряється, зазначає NEWSru.