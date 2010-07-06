Вибух на електростанції у Торонто: без світла 250 тисяч людей

Вибух на електростанції в центрі Торонто залишив без світла значну частину найбільшого канадського міста і мало не зірвав урочистий обід за участю британської королеви ЄЛИЗАВЕТИ II та її чоловіка герцога Единбурзького ФІЛІПА.

Про це повідомляє РІА “Новости”з посиланням на канадські ЗМІ.

Інцидент на електростанції Hydro One на Кіплінг-авеню відбувся у понеділок, 5 липня, приблизно о 16.45 за місцевим часом. Найімовірніше, причиною вибуху стала сильна спека - близько 34 градусів за Цельсієм, що стояла в ці дні в Торонто.

За даними телеканалу СВС, усього без світла залишилися близько 250 тисяч жителів Торонто, в місті згасли світлофори і закрилися окремі ділянки метро. На нетривалий час було відключено електропостачання міжнародного аеропорту імені Пірсона, вгаслідок чого були затримані ряд рейсів.

Перебої в подачі електроенергії застали чоловіка королеви в готелі Fairmont Royal York, де йому належало вручати молодим людям премії герцога Единбурзького.

Газета Globe and Mail зазначає, що принц відреагував на темноту, що раптово запанувала, із справжньою британською незворушністю, і коли через кілька хвилин з`явилося аварійне освітлення, він як ні в чому не бувало продовжив церемонію.

Технологічні проблеми не завадили адміністрації готелю провести урочистий обід на 380 персон, на якому було присутня королівське подружжя. Ліфти і система кондиціонування повітря в готелі продовжували функціонувати, і королева залишилася задоволена прийомом, зазначає «Газета.ру».