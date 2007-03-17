Найманці США заробляють на війні в Іраку більше, ніж військовики

Найманці заробляють на війні в Іраку більше, ніж американські військовослужбовці. Сьогодні в Іракові перебувають 120 тисяч найманців. Люди без погон виконують практично ті самі обов`язки, що й 135 тисяч військових. Утім, бути найманцем дещо безпечніше.

Контрактанти, як називають у США найманців, надають різні послуги, починаючи від транспорту і закінчуючи бойовою охороною конвоїв, розповів в інтерв`ю РІА Новости експерт у справах військових підрядників, професор юридичного факультету Університету Джорджа Вашингтона Стівен Скунер (Steve Schooner).

"Американська армія більш не може воювати без контрактантів, і це непокоїть як військове керівництво, так і громадськість", - сказав Скунер.

Найманці не носять американської військової форми і не беруть участь безпосередньо в бойових спецопераціях. Проте, як визнають експерти, вони займаються практично тим самим, що й звичайні військовики, щоправда, одержуючи за це кількаразово більше. Деякі заробляють по $8-10 тисяч за місяць.

По видом діяльності найманців можна поділити на кілька груп.

По-перше це колишні військовослужбовці і так звані "солдати удачі", які пройшли не один збройний конфлікт, чудово розуміються на військовій справі і, фактично, живуть війною. Переважно, вони зайняті охороною - починаючи від будівель і складів, закінчуючи полоненими і військовими конвоями. Офіційної інформації про участь таких професіоналів в бойових рейдах американської армії і окупаційних військ немає.

До другої категорії, так званої "білої кістки", можна віднести колишніх професіоналів розвідки, які з тих чи інших причин пішли з державної служби. Ці найманці не ковтають пил іракських доріг і не смажаться на сонці: вони займаються аналізом розвідувальної інформації, працюють перекладачами.

Третя категорія оплачується найменше, але без неї військова машина обійтися не може - це обслуговуючий персонал, який готує їжу і пере білизну, займається ремонтними роботами і водить машини, доставляє воду в добре захищену "зелену зону" Багдада.

Потрапити до Іраку працювати за контрактом не складно - треба подати до однієї з приватних компаній, які займаються "наданням послуг безпеці", резюме і чекати відповіді.

Компанія Blackwater, наприклад, проводить конкурс на пілотів вертольотів, кінологів, кінологів-саперів, фахівців з персональної безпеки, лікарів та інші спеціальності.

Вимоги до кандидатів - досвід служби в армії, добре здоров`я і відсутність проблем із законом.

Пілотам вертольотів, наприклад, пропонується робота вахтовим методом - "60 днів у країні, 30 вихідних". Пілот має бути готовий до "багатогодинних польотів в гранично небезпечній обстановці".

"Ідеальний кандидат повинен мати досвід польотів на OH58D (вертольоті-розвіднику, озброєному ракетами Стінгер і Хеллфайєр) або його цивільному аналогові. Повинен мати американське громадянство і бути здатним пройти перевірку на безпеку", - зазначено в оголошенні Blackwater.

Наразі проти цієї кампанії в суді штату Північна Кароліна триває судовий розгляд за позовом через загибель чотирьох її контрактників у березні 2004 року. Їх забили насмерть в Іраку, тіла спалили, а рештки вивісили на мосту у Фаллуджі.

Blackwater звинувачується в тому, що не надала своїм контрактникам броньованих машин, необхідного устаткування, зброї, карт і інших речей, які були обіцяні компанією.

Як повідомив РІА Новости професор Скунер з посиланням на дані міністерства праці США, з початку війни в Іраку по 31 грудня 2006 року загинули 770 контрактників і 7760 поранені. Тільки торік в Іраку загинув 301 "контрактник". Але ці втрати майже в чотири рази менші, ніж в армії - в 2006 році в Іраку було убито 818 американських військовослужбовців.

РІА "Новости"