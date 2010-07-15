Україна, Росія і Білорусь підписали угоду

Технічну угоду про забезпечення паралельної роботи енергосистем Росії, Білорусі і України підписали компанії трьох держав. Про це йдеться в спільному прес-релізі ВАТ "Системний оператор ЄЕС" ("СО ЄЕС") і ВАТ "Федеральна мережева компанія ЄЕС" ("ФМК ЄЕС"), поширеному в середу, передає РІА "Новини".

Підписана між ВАТ "ФМК ЄЕС", ВАТ "СО ЄЕС", ДПО "Біленерго", РУП "ОДУ" ("Оперативно-диспетчерське управління", Білорусь) і НЕК "Укренерго" угода є основним документом, який регулює взаємодію системних операторів і мережевих компаній при забезпеченні паралельної роботи енергосистем Росії, України і Білорусі.

Угода визначає відповідальність і взаємодію сторін, включаючи узгодження дій з планування і забезпечення виконання узгоджених погодинних графіків сальдо перетікань електричної енергії, регулювання потужності за підтримання частоти й експлуатацію міждержавних ліній електропередачі.

Відповідно до підписаної угоди, ВАТ "СО ЄЕС" спільне з РУП "ОДУ" і НЕК "Укренерго" здійснює цілодобове оперативно-диспетчерське управління паралельною роботою енергосистем. Серед основних обов`язків - підтримка частоти змінного струму в допустимих значеннях, регулювання сальдо перетікань електроенергії і потужності національних енергосистем, скоординоване планування режимів паралельної роботи енергосистем, координація дій із запобігання й ліквідації технологічних порушень.

Документ також передбачає необхідність створення умов для взаємного обміну технологічною інформацією, необхідною для організації і здійснення паралельної роботи енергосистем Росії, Білорусі й України, а також зобов`язання взаємного інформування про намічені заходи з технічного переозброєння і реконструкції енергооб`єктів, які впливають на паралельну роботу енергосистем.

Необхідність розробки технічної угоди викликана вимогою вдосконалення нормативної бази, що регулює умови паралельної роботи ЄЕС Росії, ОЕС України і ОЕС Білорусі.

Зокрема, чинна нормативна база не повною мірою враховувала роботу ЄЕС Росії в умовах Оптового ринку електроенергії й потужності, а також пов`язану з цим необхідність погодинного планування й обліку перетікань електроенергії.

Крім того, за останнє десятиріччя суттєво ускладнилися режими роботи енергосистем внаслідок збільшення обсягів споживання потужності і розвитку електроенергетичних комплексів усіх трьох країн, що також призвело до необхідності перегляду нормативної бази.