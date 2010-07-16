BP зупинила витік нафти в Мексиканській затоці

Фахівці компанії BP (Бі-Пі) зупинили витік нафти в Мексиканській затоці – вперше з моменту аварії на буровій платформі в квітні цього року, передає Радіо Свобода.

Як повідомив віце-президент BP Кент Веллс, нафта більше не витікає завдяки тому, що інженери закрили всі клапани нового захисного "дзвону", встановленого поверх пошкодженої свердловини.

При цьому Веллс відзначив, що це лише початок випробувальних робіт – і гарантувати, що витік не поновиться, поки рано.

Президент США Барак Обама назвав повідомлення "позитивним кроком", але також підкреслив, що йдеться поки лише про попередні результати.

Витік нафти в Мексиканській затоці вважається найбільшою подібною екологічною катастрофою в історії США.