Євросоюз ввів нові санкції проти Ірану

Рада міністрів закордонних справ Європейського союзу офіційно ввела нові санкції проти Ірану. У червні четвертий раунд санкцій проти Ірану схвалила Рада Безпеки ООН, повідомляє Лента.ру.

Європейські санкції включають заборону на постачання до Ірану устаткування подвійного призначення, яке може бути використане в ядерній програмі, а також на інвестиції, технічну співпрацю і передачу технологій в нафтовій і газовій сфері. Крім того, іранські повітряні та морські перевізники будуть внесені до загальноєвропейського "чорного списку", а службовцям Корпусу вартових Ісламської революції буде заборонено в`їзд на територію Євросоюзу.

Аналогічні санкції раніше ввели проти Ірану США. Крім того, американська влада запровадила систему штрафів для фізичних і юридичних осіб, які співпрацюють з Іраном в ядерній і ракетній сфері.

Росія вже оголосила про готовність заповнити дефіцит нафтопродуктів в Ірані, що виник в результаті санкцій.

Зі свого боку влада Ірану заявляє представникам ЄС і МАГАТЕ, що готова без будь-яких умов відновити переговори за своєю ядерною програмою. Йдеться про план обміну іранського низькозбагаченого урану на паливні стрижні для АЕС, уточнює Бі-Бі-Сі.