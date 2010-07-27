Ярослава Качиньського допитають у зв'язку з авіакатастрофою

Голова партії "Право і справедливість", брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Польщі Ярослав Качиньський сьогодні буде допитаний слідчими польської військової прокуратури, повідомив журналістам адвокат Рафал Рогальський, який представляє інтереси членів сімей жертв смоленської авіакатастрофи.

"Слідчих цікавлять всі обставини, які можуть мати відношення до катастрофи президентського літака", - наводить слова адвоката РІА "Новости".

Місцеві коментатори зазначають, що військових прокурорів в першу чергу, ймовірно, цікавитиме, про що говорили брати-близнята по супутниковому телефону за півгодини до загибелі президентського літака під Смоленськом.

Наступного дня після авіакатастрофи, 11 квітня, соратник братів Качиньських по партії "Право і справедливість", відомий польський євродепутат Адам Белан повідомив, що Ярослав і Лех Качиньські розмовляли по телефону буквально за півгодини до падіння літака.

За даними Белана, Лех Качиньський подзвонив братові з борту президентського літака Ту-154 за 36 хвилин до катастрофи.

Пізніше Ярослав Качиньській підтвердив, що така телефонна розмова, справді, відбулася.