США готові піти на домовленість з Іраном

Сполучені Штати готові реанімувати пропозицію про обмін іранського низькозбагаченого урану на паливо для атомного реактору, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на представника Держдепартаменту США.

Філіп Кроулі сказав на брифінгу в середу, що Вашингтон повністю готовий розвивати запропонований провідними державами обмін палива для дослідницьких цілей Ірану на вироблений Іраном низькозбагачений уран.

Домовленість щодо цього приводу була в травні досягнута Тегераном з Туреччиною і Бразилією, проте її виконання було зірване.