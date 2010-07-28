США готові піти на домовленість з Іраном

23:39, 28 липня 2010
Світ
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Повідомив представник держдепартаменту

Сполучені Штати готові реанімувати пропозицію про обмін іранського низькозбагаченого урану на паливо для атомного реактору, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на представника Держдепартаменту США.

Філіп Кроулі сказав на брифінгу в середу, що Вашингтон повністю готовий розвивати запропонований провідними державами обмін палива для дослідницьких цілей Ірану на вироблений Іраном низькозбагачений уран.

Домовленість щодо цього приводу була в травні досягнута Тегераном з Туреччиною і Бразилією, проте її виконання було зірване.

 

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