США готові піти на домовленість з Іраном
23:39, 28 липня 2010Світ
1300 0
Повідомив представник держдепартаменту
Сполучені Штати готові реанімувати пропозицію про обмін іранського низькозбагаченого урану на паливо для атомного реактору, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на представника Держдепартаменту США.
Філіп Кроулі сказав на брифінгу в середу, що Вашингтон повністю готовий розвивати запропонований провідними державами обмін палива для дослідницьких цілей Ірану на вироблений Іраном низькозбагачений уран.
Домовленість щодо цього приводу була в травні досягнута Тегераном з Туреччиною і Бразилією, проте її виконання було зірване.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter