Саакашвілі: кожне село і місто повинні вміти себе захищати

"Метою нашого ворога є домогтися контролю над Грузією, і він інтенсивно працює над цим завданням", - заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі на зустрічі з керівництвом Збройних сил Грузії в міністерстві оборони.

Виступ транслювався в прямому ефірі грузинського телебачення.

"Необхідне припинення подальшого просування противника всередині країни, а остаточне політичне завдання – повна деокупація територій Грузії" - наводить слова президента Новини-Грузія.

За словами Саакашвілі, грузинська армія до 2008 року готувалася не до самооборони або територіальних боїв, а для миротворчих операцій, оскільки передбачалося, що "теоретично противник через політичні чинники не просунеться вперед".

"2008 рік всьому світові показав, що не існує 100 процентної політичної перешкоди для цієї сили, і тому Грузії необхідна тотальна оборона, військова підготовка і серйозний бойовий досвід", - заявив президент.

При цьому він наголосив, що перебування грузинських військових в Афганістані - це гарна військова школа і ведуться переговори з тією метою, щоб активніше задіювати грузинські підрозділи в цій місії.

Саакашвілі акцентував увагу на створенні системи цивільної оборони, наголосивши, що "кожне село і місто повинні вміти себе захищати". За його словами, необхідно створити спеціальні групи з відповідною підготовкою і оснащенням.

Крім цього, президент вважає, що повинні заохочуватися нові винаходи грузинських фахівців у військовій сфері. "Ми не повинні постійно залежати і дивитися в руки іншим", - зазначив він, визнавши, що через економічну кризу бюджет Міноборони скоротився, але все буде зроблене для того, щоб повернуться до колишніх показників.

Кажучи про військову освіту, президент сказав, що військова школа повинна стати довгостроковою, зокрема, навчання у військовій академії стане чотирирічним, буде відновлено школу кадетів і удосконалиться сержантська школа.