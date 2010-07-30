Росія у вогні: перші жертви лісових пожеж

У Рязанській області через лісові пожежі в чотирьох селах евакуйована більше 1100 осіб. Згоріли більше п`ятдесяти будівель, повідомляє Радіо "Свобода".

Раніше повідомлялося, що у Воронезькій області через лісові пожежі загинули 4 особи, зокрема пожежний. Більше ста осіб постраждали. У трьох населених пунктах згорів 271 будинок (зведення МНС подає РІА "Новости").

У Підмосков’ї згоріли всі 10 будинків села Мохове Луховицького району. Троє пожежних одержали травми.

У Нижегородській області через лісові пожежі евакуйовано більше 1200 мешканців трьох сіл. Згоріли 574 будинки.

У Волгоградській області на площі в 500 гектарів горить унікальний сосновий ліс.