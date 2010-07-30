На борту затриманого в Грузії судна 11 українських моряків

Представник українського консульства зустрівся із затриманими в порту Поті в Грузії українськими моряками судна “Акорд” для надання їм необхідної допомоги.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його інформацією, на даний момент усі моряки, окрім капітана корабля, який є громадянином Росії, перебувають на судні. Вони забезпечені питною водою та продуктами харчування.

Як повідомлялось, 28 липня співробітники департаменту берегової охорони прикордонної поліції МВС Грузії затримали українське судно “Акорд”. Підставою затримання став захід судна у територіальні води Абхазії без відома Грузії. На борту корабля перебувають 11 громадян України.