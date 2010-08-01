Атол Бікіні включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО
"Символізує початок ядерної ери"
Тихоокеанський атол Бікіні, колишній американський полігон для ядерних випробувань, включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення ухвалив профільний комітет організації на зустрічі в столиці Бразилії.
Як наголошується в повідомленні на сайті ЮНЕСКО, атол Бікіні символізує початок ядерної ери, що парадоксальним чином поєднується з його образом райського острівця.
Атол Бікіні розташований в ланцюжку Ралік Маршаллових островів приблизно за 3400 кілометрів від узбережжя Австралії. США використовували його як полігон у період з 1946 по 1958 рік. Перед початком випробувань з атола на сусідні острови евакуювали 167 жителів.
Загалом за 12 років американці підірвали на Бікіні 23 ядерних заряди, їх сумарна потужність склала більше 42 мегатонн. У 1954 році на атолі підірвали 15-мегатонну водневу бомбу, найпотужнішу в історії американських ядерних випробувань. Цей вибух привів до радіоактивного зараження значної території. Зокрема, постраждав екіпаж японської риболовецької шхуни, яка знаходилася неподалік, що викликало гучний міжнародний скандал.
У 1968 році США визнали атол Бікіні придатним для життя, після чого почали повертати місцеве населення. Проте незабаром жителі були знов евакуйовані. У 1997 році фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прийшли до висновку, що перебування на атолі не становить небезпеки. Разом з тим вони відзначили підвищену радіоактивність продуктів харчування з атола і не рекомендували знову заселяти Бікіні.