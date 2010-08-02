МВС Великої Британії запідозрили в підкупі іммігрантів

Міністр у справах імміграції Великої Британії Деміан ГРІН ініціював розслідування за фактом розтрати 13 мільйонів фунтів бюджетних коштів Міністерством внутрішніх справ уряду Гордона БРАУНА, повідомляє The Daily Mail.

За відомостями газети, колишній уряд витрачав гроші на підкуп іммігрантів, щоб спонукати їх залишити країну, передає Лента.ру.

Зокрема, пише газета, Міністерство внутрішніх справ (Хоум-офіс), до складу якого входить імміграційне відомство, виплачувало грошові компенсації громадянам Польщі, які погодилися повернутися додому. Також уряд оплачував річні поїздки на батьківщину громадянам Афганістану - в надії, що ті не захочуть повертатися до Великої Британії.

The Daily Mail також з`ясувала, що міністерство намагалося підкуповувати й тих, хто ще не встиг ступити на британську землю. На такі превентивні виплати пішло, за оцінками газети, 1,2 мільйона фунтів.

Крім того, гроші платилися урядам інших країн за посилення контролю над еміграцією і підвищення ефективності охорони кодонів. Зокрема, близько 70 тисяч фунтів заплатили Китаю, близько 50 тисяч - Україні. Загальний розмір виплат за цією статтею оцінили в "сотні тисяч" фунтів.