Згоріли чотири пожежні машини МНС Росії

Впродовж 2 і 3 серпня при гасінні природних пожеж згоріли чотири пожежні машини, заявив міністр з надзвичайних ситуацій РФ Сергій Шойгу. За словами міністра, машини просто не встигли вийти із зони вогню.

У Центральному федеральному окрузі та Поволжі кількість вогнищ скоротилася з 1200 до 246; при цьому 69 вогнищ - великі. Площа пожеж на території ЦФО і Поволжя становить 121 тисяча гектарів, передає РІА ”Новости” з посиланням на міністра.

При цьому, за повідомленням інформагентства, супутники НАСА "Терра" і "Аква" 3 серпня зафіксували на всій території Росії 636 вогнищ пожеж. Раніше з супутників були видно 400 вогнищ природних пожеж. Згідно із супутниковими даними, в Рязанській і Ніжегородській областях і в республіці Марій Ел пожеженебезпечна ситуація погіршилася, а в Московській області - поліпшилася.