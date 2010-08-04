США ввели санкції проти білоруських компаній, що співпрацюють з Іраном

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 13 європейських, японської і 7 іранських компаній.

Як передає радіо «Свобода»,за повідомленням Міністерства фінансів США, вони співробітничали з владою Ірану і допомагали їм "обходити" міжнародні санкції, введені проти цієї країни у зв`язку з її ядерною програмою.

Повідомляється, що йдеться про банки, страхові та інвестиційні компанії, а також підприємства видобувної промисловості. Дві компанії, включені в "чорний список", зареєстровано в Білорусі.

Сьогодні ж представник Білого дому Роберт ГІББС фактично відкинув пропозицію Тегерана про прямі переговори Президентів Ірану і США з питання про іранську ядерну програму. За словами Р.ГІББСА, Барак ОБАМА завжди виступав за діалог з Іраном, проте за умови серйозності намірів. Пропозиція про переговори, запропонована недавно іранським президентом Махмудом АХМАДІНЕЖАДОМ, у Білому домі серйозною не вважають.