Пожежа в московському стрип-клубі: загинули п`ятеро чоловіків і п`ять жінок

В результаті пожежі, що сталася в ніч з 24 на 25 березня в московському стриптиз-клубі "911", який розташований у приміщенні театру "Ленком", загинули п`ятеро чоловіків і п`ять жінок. Про це повідомив прес-секретар столичного мера Сергій Цой.

Він також заявив, що подія знаходиться під особистим контролем мера Москви Юрія Лужкова.

Пожежа в еротичному клубі, що розташований за адресою Мала Дмітровка, будинок 6, відбувся приблизно о 03:00. За попередньою інформацією, його можливою причиною стало вогняне шоу, що проходило в клубі, під час якого підпалювали чистий спирт.

Як розповіли свідки події, бармен пролив на себе приблизно 300 мілілітрів спирту, і на ньому спалахнув одяг. Вогонь перекинувся на 5-літрову каністру зі спиртом, потім загорілася сцена клубу.

За даними оперативних служб міста, до 04:41 пожежу вже було ліквідовано. З будівлі було евакуйовано близько 150 чоловік.

За фактом пожежі порушено кримінальну справу за статтею 168 Кримінального кодексу (знищення або пошкодження майна з необережності) і частини 3 статті 219 (порушення правил пожежної безпеки).

Лента.ру