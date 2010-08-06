Коморовський склав присягу Президента Польщі

Новообраний Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ склав присягу і офіційно вступив на посаду глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте спільне засідання обох палат парламенту - Сейму (нижня палата) и Сенату (верхня палата), на якому склав присягу новообраний Президент, розпочалося національним гімном, після якого учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв Смоленської авіакатастрофи.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ після складення присяги виголосив свою президентську промову, в якій подякував виборцям за довіру, пообіцяв не розчарувати їх сподівань та розповів про найголовніші пріоритети своєї роботи на посту Президента Польщі.

«Зроблю все, аби не розчарувати ваші надії”, - запевнив він.

Президент Польщі заявив, що буде вести свою політику, намагаючись досягти порозуміння між всіма політичними силами, згідно з гаслом його президентської кампанії: "Згода будує".

В інавгурації взяли участь екс-президенти Польщі Лех ВАЛЕНСА та Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, глава Європейського парламенту Єжи БУЗЕК, представники іноземних дипломатичних місій.

Водночас на інавгурації не було Ярослава КАЧИНСЬКОГО - лідера найпопулярнішої опозиційної партії "Право і справедливість", який програв ці президентські вибори Б.КОМОРОВСЬКОМУ.

Після спільного засідання Сейму та Сенату Президент відвідає місце родинного поховання Коморовських у Варшаві, після чого відбуде на урочисту службу Божу з нагоди інавгурації.

Пізніше у Королівського замку Б.КОМОРОВСЬКОМУ будуть вручені державні нагороди - орден Відродження Польщі та орден Білого орла.

Після цього відбудеться урочистий прийом у варшавському палаці Бельведер, де житиме президентське подружжя - до завершення ремонту у Президентському палаці.

Командування Збройними силами Польщі новообраний Президент перебере 15 серпня - під час урочистостей з нагоди Дня польського війська.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у другому турі позачергових виборів Президента Польщі кандидата від правлячої з кінця 2007 року „Громадянської платформи” Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, Я.КАЧИНСЬКОГО - 47%.

Позачергові вибори Президента Польщі були призначені після загибелі польського лідера Леха Качинського 10 квітня в авіакатастрофі под Смоленськом.

Довідка УНІАН. У Польщі традиційно інавгурація Президента відбувається за участю найвищих польських посадовців та представників дипломатичних місій, а не закордонних делегацій на чолі із запрошеними главами держав, як в Україні.

Президент Польщі, згідно з Конституцією, має менше повноважень, ніж глава уряду, котрий очолює виконавчу гілку влади. Але Президент має вплив на формування закордонної політики та може ветувати ухвалені парламентом закони.

Колишній діяч профспілкового руху "Солідарність", яка привела до повалення комуністичного режиму у Польщі в 1989 році, Б.КОМОРОВСЬКИЙ став четвертим з того часу главою Польської держави.