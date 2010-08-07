На допомогу Росії формується міжнародне угрупування

До Росії на допомогу в гасінні лісових пожеж 7 серпня виїхала група пожежних і рятувальників з Польщі, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на заяву прес-секретаря пожежної охорони Підляського воєводства Марчина Яновського.

До складу батальйону входять 159 пожежників і рятувальників на 50 машинах, які везуть устаткування для гасіння, в т.ч. спеціальне спорядження для боротьби з вогнем у лісах.

Колона проїде через Литву і Латвію і, як очікується, прибуде під Москву ввечері 9 серпня.

Відразу після прибуття польські пожежнв мають намір розпочати роботу. У Росії вони планують пробути близько двох тижнів.

Як раніше повідомляв ІТАР-ТАСС, загін з Болгарії та протипожежні літаки з Італії підключилися до гасіння природних пожеж у Росії.

"Загін з Болгарії у складі 100 осіб розпочали гасіння пожеж у Підмосков`ї. Два літаки-амфібії з Італії, здатні за раз скинути на палаючі ліси по 6 тонн води кожен, почали гасити вогнища в Самарській області”, - сказав представник МНС РФ.

Раніше начальник Головного управління МНС Росії по Московській області Євген Секирін повідомив, що 100 болгарських рятувальників з ранцевими вогнегасниками працюватимуть разом рятувальниками МНС в Ногинськом і Орехо-Зуєвськом районах.

За словами директора Департаменту міжнародної діяльності МНС Юрія Бражникова, міжнародна підтримка Росії в гасінні природних пожеж збільшуватиметься. "Фактично відбувається формування міжнародного угруповання, як наземного, так і повітряного", - повідомив він.

Серед країн, що вже надають Росії допомогу, - Вірменія, Білорусія, Болгарія, Італія, Казахстан, Україна.