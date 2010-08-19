Остання бойова бригада США залишила Ірак

Остання бойова бригада збройних сил США залишила сьогодні Ірак. Згідно з повідомленнями ЗМІ, бронемашини з військовими вже перетнули кордон з Кувейтом, повідомляє Радіо "Свобода".

До кінця серпня Сполучені Штати планують повністю закінчити виконання бойових завдань в Іраку. Проте до кінця наступного року в країні залишатимуться близько 50 тисяч американських солдатів.

За словами представника Держдепартаменту США Філіпа Кроулі, американська присутність в Іраку далека від завершення, але тепер матиме переважно не військовий, а цивільний характер.