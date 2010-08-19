Остання бойова бригада США залишила Ірак
08:03, 19 серпня 2010Світ
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Решта 50 тисяч солдатів пробудуть ще рік
Остання бойова бригада збройних сил США залишила сьогодні Ірак. Згідно з повідомленнями ЗМІ, бронемашини з військовими вже перетнули кордон з Кувейтом, повідомляє Радіо "Свобода".
До кінця серпня Сполучені Штати планують повністю закінчити виконання бойових завдань в Іраку. Проте до кінця наступного року в країні залишатимуться близько 50 тисяч американських солдатів.
За словами представника Держдепартаменту США Філіпа Кроулі, американська присутність в Іраку далека від завершення, але тепер матиме переважно не військовий, а цивільний характер.
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