Літак з депортованими циганами вилетів з Франції до Румунії

Близько 60 циганів перебувають на борту літака, що вилетів з аеропорту Ліона до Румунії, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на французькі ЗМІ.

Раніше, влада Франції оголосила про початок депортації з країни циганів, що живуть в таборах, незаконно збудованих по всій країні. Президент Франції Ніколя Саркозі схвалив план депортації жителів таборів циганів після того, як в липні в Греноблі на півдні країни відбулися зіткнення між членами циганських громад і поліцейськими.

Всього уряд планує депортувати до Румунії і Болгарії близько 700 осіб.

За словами французьких чиновників, висилка циганів здійснюється на добровільних засадах. Кожен дорослий, що депортується, одержує від уряду 300 євро, на кожну дитину виділяється 100 євро. Висилка супроводжується руйнуванням нелегальних поселень, в яких жили цигани. На даний момент знищено більше 50 таких поселень, в наступні місяці планується зруйнувати ще близько 250.