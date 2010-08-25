Росіяни відремонтували для Польщі "близнюка" літака Качинського

Самарське підприємство «Авіакор - авіаційний завод» на замовлення керівництва Польщі завершило капітальний ремонт літака Ту-154М, який є точною копією літака президента Польщі Леха Качинського, що розбився в квітні.

Як передає РІА «Новости», про це повідомила представник прес-служби ВАТ «Російські машини».

«Відправка літака до Польщі відбудеться в середині вересня, точна дата залежатиме від польської сторони. Зараз капітальний ремонт завершено. В даний час проводяться льотні випробування Ту-154М, після чого залишиться фарбування літака», - сказала співрозмовниця агентства.

Як раніше повідомляв генеральний директор ВАТ «Авіакор - авіаційний завод» Олексій ГУСЄВ, капітальний ремонт Ту-154М Самарське підприємство почало в січні. До цього компанія відремонтувала той самий Ту-154М, який і розбився в квітні.

За словами О.ГУСЄВА, обидва літаки ремонтувалися в Самарі в рамках єдиного контракту, роботи були ідентичні. Контракт передбачає перевірку планера, всіх систем літака, капітальний ремонт трьох двигунів, а також оновлення інтер`єру кабіни для головного пасажира, тобто президента Польщі.

Польські льотчики, за даними підприємства, при прийомі після капітального ремонту першого президентського літака в грудні 2009 року поставили самарським фахівцям за підготовку повітряного судна оцінку «відмінно».

Довідка УНІАН. 10 квітня літак Президента Польщі Л.Качинського, на борту якого було 96 високопосадовців, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.

Л.Качинський з дружиною та делегацією високопоставлених посадових осіб планував взяти участь у траурних заходах до 70-річчя Катинської трагедії.