Янукович доручив надати невідкладну допомогу Молдові

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів невідкладно надати гуманітарну допомогу Республіці Молдова.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Як йдеться в документі, рішення про надання гуманітарної допомоги прийнято з метою сприяння в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Республіці Молдова через важкі погодні умови та вплив стихійних сил природи, а також керуючись гуманними принципами та відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Як повідомлялося, Молдова звернулася за допомогою до міжнародного співтовариства для ліквідації наслідків нещодавньої сильної повені в республіці.