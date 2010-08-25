Янукович доручив надати невідкладну допомогу Молдові
21:55, 25 серпня 2010Світ
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Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів невідкладно надати гуманітарну допомогу Республіці Молдова.
Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.
Як йдеться в документі, рішення про надання гуманітарної допомоги прийнято з метою сприяння в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Республіці Молдова через важкі погодні умови та вплив стихійних сил природи, а також керуючись гуманними принципами та відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу".
Як повідомлялося, Молдова звернулася за допомогою до міжнародного співтовариства для ліквідації наслідків нещодавньої сильної повені в республіці.
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