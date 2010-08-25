США відмінив попередження про ризик поїздок до Росії

Держдепартамент США скасував введене раніше попередження про ризик поїздок до Росії на час пожеж, а також санкціоновану евакуацію членів сімей співробітників посольства в Москві та співробітників, не зайнятих у критично важливих сферах роботи "...з огляду на зменшення кількості пожеж навколо Москви і поліпшення якості повітря".

"Попередження, щодо Російської Федерації видане 10 серпня, відміняється. Рішення набуло чинності 24 серпня 2010 року", - йдеться в переданій РІА “Новости” заяві держдепартаменту.