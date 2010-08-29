Прокинувся вулкан, який мовчав 400 років
13:01, 29 серпня 2010Світ
1899 0
На Суматрі евакуйовано 12 тисяч осіб
На індонезійському острові Суматра вперше за останні 400 років почалося виверження вулкана Сінабун, через що евакуйовано 12 тисяч чоловік. Як передає Reuters, повідомлень про потерпілих не надходило.
Вулкан Сінабун, розташований на півночі Суматри, почав вивергатися близько півночі, виверженню передували кілька діб підвищеної активності вулкана, його кратер був переповнений лавою, повідомили в Індонезійському центрі вулканології.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter