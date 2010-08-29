Прокинувся вулкан, який мовчав 400 років

На індонезійському острові Суматра вперше за останні 400 років почалося виверження вулкана Сінабун, через що евакуйовано 12 тисяч чоловік. Як передає Reuters, повідомлень про потерпілих не надходило.

Вулкан Сінабун, розташований на півночі Суматри, почав вивергатися близько півночі, виверженню передували кілька діб підвищеної активності вулкана, його кратер був переповнений лавою, повідомили в Індонезійському центрі вулканології.