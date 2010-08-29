Іран звинуватив Oriflame в діяльності, ворожій державі

Влада Ірану звинуватили шведську косметичну компанію Oriflame в антидержавній діяльності.

За словами іранського міністра, відповідального за діяльність спецслужб, Хейдара Мослехі, які наводить державне телебачення, працівники компанії вели діяльність з підриву засад влади в країні. Мослехі наголосив, що за діяльністю Oriflame стояли спецслужби країн, ворожих до Ірану, - не уточнивши, яких саме.

Раніше влада закрили офіс шведської компанії в Тегерані та заарештувала 5 її працівників, повідомляє Радіо «Свобода».

Фірма Oriflame діє за принципом мережевого маркетингу, коли продукція продається не через магазини, а продавцями, кожний з яких створює власну мережу розповсюдження.

Іранський чиновник стверджує, що Oriflame почала свою діяльність "під економічним приводом". "Але за цим є проблеми з безпекою і протистояння з Ісламською республікою Іран".

Представники Oriflame відкидають звинувачення, заявляючи, що її співробітники не втручались у політику.