Під морським дном Ізраїлю можуть бути два родовища нафти

Під морським дном Ізраїлю може бути до 4,2 млрд барр. нафти. Такого висновку дійшли аналітики ізраїльської компанії - власника енергоактивів Delek Group Ltd. За повідомленням експертів, під газовим родовищем "Левіафан" на шельфі Середземного моря знаходяться два родовища нафти. Якщо припущення підтвердиться, знахідка стане першим великим нафтовим резервуаром у країні, передає Associated Press.

Експерти припускають, що на глибині 5,8 тис. м з вірогідністю 17% можна знайти до 3 млрд бар. "чорного золота", на іншому родовищі з 8-процентною вірогідністю - 1,2 млрд бар. нафти на глибині 1,4 тис. м. За словами представників Delek Group, енергетичні компанії починають розвідувальні роботи, коли є 10-процентні шанси на успіх. Консорціум - на газовому родовищі "Левіафан" Delek Group працює спільно з американською Noble Energy Inc. - почне буріння нової свердловини в жовтні 2010 р.

На початку серпня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, повідомлялося, що в родовищі "Левіафан" з 55-процентною вірогідністю виявлено 566-651 млрд куб. м газу.