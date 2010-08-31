Меркель: питання про вступ України до НАТО не стоїть, але...

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє, що німецька сторона визнає і позитивно оцінює обраний Україною шлях щодо подальшої співпраці з НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МЕРКЕЛЬ заявила на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася після їх зустрічі у Берліні.

«Ми визнаємо шлях України щодо подальшої співпраці з НАТО. Це дуже прагматичний шлях», - заявила А.МЕРКЕЛЬ і зауважила, що, незважаючи на те, що для України зараз питання про членство в НАТО не стоїть, сторони мають хорошу базу для розвитку співпраці.

Як також зауважила канцлер ФРН, перспективи і можливості співпраці України з НАТО можуть отримати ще один позитивний чинник після ухвалення нової стратегічної концепції Альянсу.

Загалом, як також зазначила А.МЕРКЕЛЬ, офіційний візит до Німеччини Президента України В.ЯНУКОВИЧА матиме позитивні зовнішньополітичні результати в контексті подальшого розвитку українсько-німецьких відносин.