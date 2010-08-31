Ватикан підготував звернення до мусульман

Папська рада з міжрелігійного діалогу до закінчення священного місяця Рамадан (9 вересня) розішле спеціальне звернення, цитати з якого у вівторок передало радіо Ватикану і наводить РІА "Новости". Звертаючи уваги на акти насильства, які здійснюються в світі на ґрунті релігійної нетерпимості, Папська рада закликала мусульман "відкрити серця взаємному прощенню і примиренню заради мирного і плідного співіснування".

У документі наголошується, що для усунення насильства між послідовниками різних релігій необхідно "поважати гідність і права кожної людини, не допускати дискримінації за етнічною або релігійною ознаками".

Братські взаємини християн і мусульман, зазначає Папська рада, слід прищеплювати в сім`ї, школі, храмі й мечеті, причому повчання релігійних лідерів і шкільні підручники повинні "давати об`єктивну оцінку релігійних і людських відмінностей".

Наголосивши реальну загрозу від маніпуляцій свідомістю віруючих людей "в політичних або яких-небудь інших цілях", Папська рада висловила надію, що державні та релігійні власті зможуть внести свій внесок до розв’язання виникаючих проблем для загального блага, миру і гармонії серед різних релігій.

З нагоди закінчення Рамадана Папська рада привітала мусульман і побажала їм миру і радості.

Документ підписали президент Ради кардинал Жан-Луї Торан і секретар архієпископ П’єрлуїджі Челата.

Священний місяць Рамадан у мусульман в 2010 році почався 11 серпня і завершиться 9 вересня.