Звідки Україні чекати терористів?

Сьогодні в Україні немає системних проявів тероризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Міжнародної антитерористичної єдності Олександр ДИЧЕК на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні Україна не є країною з системними проявами тероризму», – сказав він.

Водночас експерт відзначив, що в цьому питанні є деякі тенденції й передумови, які слід враховувати.

О.ДИЧЕК зазначив, що наявні чинники потенційної терористичної загрози в Україні можна розділити на зовнішні і внутрішні.

Серед зовнішніх він назвав геополітичне положення України між могутніми світовими центрами впливу, що в цілому є позитивом, проте також робить країну вразливою.

Також чинниками потенційної терористичної загрози О.ДИЧЕК вважає участь українських миротворців у військовій операції в Іраку, інших країнах, а також міграційні потоки, що проходять через нашу країну.

Серед внутрішніх чинників терористичної загрози О.ДИЧЕК виділив соціальне розшарування суспільства за рівнем достатку, штучне розділення політиками країни на східну і західну частини, а також наявність сепаратистських рухів у деяких регіонах України.