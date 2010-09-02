Польща має план виведення газопроводу з-під контролю Газпрому

Влада Польщі слідом за країнами Балтії хоче усунути «Газпром» від управління його газопроводом, що проходить через територію країни, пише Газета.ру з посиланням на "Коммерсантъ".

Польща пропонує передати місцеву ділянку газопроводу Ямал-Європа потужністю 33 млрд кубометрів газу за рік під контроль державної Gaz-System.

У рамках реалізації положень Третього енергопакету ЄС "...існує вимога, що подібна інфраструктура має керуватися незалежним органом і бути доступна третім сторонам. Ми хочемо бути впевнені, що цей газопровід не використовуватиметься лише однією-двома компаніями», - заявив у вівторок представник Єврокомісії Джозеф Еннон.

Як вдалося з`ясувати «Ъ», у Польщі вже є план виведення газопроводу з-під контролю «Газпрому». Натомість «Газпром» готовий прийняти послуги компанії тільки як технічного оператора.