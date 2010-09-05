Качинський: береза в 40 см не може відірвати крило бомбардувальнику

Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав КАЧИНСЬКИЙ звинувачує польську владу в недостатньо активному проведенні розслідування катастрофи Ту-154 під Смоленськом, в якій загинув його брат-близнюк президент Польщі Лех Качинський, а також у приховуванні правди.

Як передає РІА "Новости", в інтерв`ю польському інтернет-виданню, Я.КАЧИНСЬКИЙ, оцінюючи дії польських властей щодо розслідування трагедії, заявив: "Це, звичайно ж, скандал, повна капітуляція".

Він вважає, що уряд Дональда ТУСКА "маніпулює громадською думкою, вводить громадськість в оману або обходить питання мовчанням".

Я.КАЧИНСЬКИЙ вважає, що "по-перше, потрібно зібрати сам літак, по-друге, немає даних щодо механізму руйнування літака".

"Я був там увечері 10 квітня, і та частина, під якою були колеса і президентський салон, була перевернута. А решти всієї частини літака не було, вона нібито випарувалася, розсипалася на дрібні шматки", - сказав брат загиблого президента.

За його словами, "потрібно відповісти на запитання, чому бомбардувальник, а Ту-154 - це перероблений бомбардувальник, який падає з 80-ти метрів і не руйнується, в даному випадку повністю розсипався". Я.КАЧИНСЬКИЙ упевнений, що "береза діаметром в 40 сантиметрів не повинна була відірвати крило такому потужному лайнеру".

Урядовий літак польського президента Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. За попередніми даними, літак зачепився за верхівку дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. Загинули всі 96 осіб, які перебували на борту. Серед загиблих сам Л.Качинський, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині для участі в жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.