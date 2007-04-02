Євреям у найближчі дні не можна користуватися транспортом

Свято єврейської Пасхи - Песах - настає сьогодні ввечері з заходом сонця. Песах відзначається в пам`ять позбавлення євреїв від 400-річного рабства. Ця біблейська подія відбулася 3,5 тис. років назад, коли пророк Мойсей вивів свій народ з єгипетського полону.

Іудейська Пасха, що вичисляться за місячним календарем, триває вісім днів, з яких особливо виділяються два перших і два останніх. На них поширюються всі закони суботи, що забороняють працювати і навіть користуватися транспортом. Одна з головних традицій - вживання маци в пам`ять про послання євреям в єгипетській пустелі манни небесної. Маца печеться на основі борошна і води без солі і дріжджів.