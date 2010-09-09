Голова Пентагону: ядерний запас США утримає Росію від порушень

Ядерний арсенал США навіть після виконання умов нового договору з Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) залишиться достатньо боєздатним, щоб відвернути можливість порушення досягнутих домовленостей з російського боку, повідомляє Associated Press з посиланням на лист голови Пентагону Роберта Гейтса американським сенаторам.

Президенти Росії і США підписали новий договір щодо СНО 8 квітня 2010 року в Празі. Документ передбачає значні скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Сторони мають намір за сім років скоротити сумарну кількість боєзарядів на третину - до 1,55 тисяч - порівняно з Московським договором 2002 року і більш ніж удвічі знизити граничний рівень для стратегічних носіїв, нагадує РІА "Новости".

Лист був надісланий Гейтсом голові сенатського комітету в міжнародних справах Джону Керрі 30 липня. В середу послання було розсекречене і відправлене решті членів комітету. Агентство зауважує, що перш ніж зняти з листа гриф секретності, з нього викреслили один абзац.

Якщо Росія почне порушувати положення СНО, Пентагон приведе свої субмарини і бомбардувальники з ядерними ракетами в стан підвищеної бойової готовності і поставить на них додаткові боєголовки, написав голова американського військового відомства сенаторам.

"Таким чином, ядерний наступальний арсенал США - життєздатний і гнучкий - допоможе утримати майбутніх російських лідерів, якщо у них виникне таке бажання, від шахраювання з положеннями договору або повної відмови від нього", - йдеться в листі Гейтса.

Гейтс також зазначив, що порушення умов СНО значно знизить шанси на те, що подібні масштабні угоди між Росією і США можуть бути укладені в майбутньому.

Сенатський комітет у міжнародних справах має наступного тижня розглянути ухвалення резолюції, необхідної для передачі договору на розгляд всього складу палати.

Договір має бути схвалений обома палатами російського парламенту, а також Сенатом (верхньою палатою) американського Конгресу. Москва і Вашингтон мають намір ратифікувати документ одночасно.