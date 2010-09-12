Польські прокурори допитали 300 свідків у справі про катастрофу під Смоленськом

Польські військові прокурори, що займаються розслідуванням обставин авіакатастрофи літака президента Польщі під Смоленськом, допитали більше 300 свідків, У справі вже 62 томи, повідомив в неділю Генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет польським ЗМІ.

Літак президента Польщі розбився під Смоленськом 10 квітня. Загинули 96 людей - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Серед загиблих - президент Польщі Лех Качинський, його дружина і представники керівництва країни. Вони прямували в Катинь, щоб взяти участь в жалобних заходах. Літак сідав в умовах сильного туману і зачепився за дерева.

Як повідомляє "РИА Новости" , Генпрокурор Польщі відзначив, що польсько-російська співпраця в розслідуванні авіакатастрофи "проходить позитивно". Серемет повідомив, що найближчим часом з Польщі до Росії буде відправлена партія матеріалів, про які просила російська сторона. "У жовтні ми чекаємо приїзду до Варшави представника Генпрокуратури РФ. Сподіваємося, що буде підписаний меморандум про співпрацю", - сказав генпрокурор Польщі. За його словами, цей документ повинен значно полегшити контакти між прокуратурами і прискорить розслідування обставин авіакатастрофи президентського лайнера під Смоленськом.