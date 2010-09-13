У Швеції сталася залізнична катастрофа: постраждали 18 людей

Шведський швидкісний потяг Х-2000, який прямував із Стокгольма до Копенгагена, зазнав аварії на відрізку між містами Норрчепінг і Лінчепінг на півдні країни, передає Радіо «Свобода».

«Залізничний експрес зіткнувся з кар`єрним навантажувачем на станції Кімстад, де в цей час проводилися колійні роботи. Внаслідок аварії 18 чоловік дістали поранення, троє з них - водій навантажувача і два пасажири - знаходяться у тяжкому стані", – повідомив представник поліції регіону Естергетланд.

У момент зіткнення в експресі знаходилися 244 пасажири, зокрема 13 дітей з Данії, що поверталися із змагань з баскетболу.

Про причини, за якими ремонтна техніка опинилася на залізничних коліях під час руху потягу, поки не повідомляється.