Азаров: або у нас буде рівна угода, або її не буде взагалі

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що угода про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС має бути підписана виключно на рівноправних умовах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час зустрічі з головою Народних Зборів Республіки Болгарія Цецкою ЦАЧЕВОЮ.

«Ми наполягаємо, щоб угода про створення зони вільної торгівлі була без жодних обмежень та вилучень і надавала рівноправні можливості для обох сторін. Або в нас буде угода про створення зони вільної торгівлі на рівноправних засадах, або її не буде взагалі. У нас є з ким торгувати в світі на умовах СОТ», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що Україна розраховує на активну позицію Болгарії з підтримки євроінтеграційного курсу країни, зокрема, в питанні створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.