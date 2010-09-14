Суд призупинив дію нових тарифів на російський газ

Апеляційний суд Кишинева призупинив чинність рішення Національного агентства з регулювання в енергетиці (ANRE) Молдови про підвищення тарифів на російський природний газ для кінцевих споживачів.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Апеляційному суді Кишинева, відповідні рішення ANRE, прийняті 14 січня і 14 травня 2010 р., були призупинені за позовом партії "Єдина Молдова", яка опротестувала в суді обгрунтованість підвищення тарифів на природний газ в країні, вважаючи нові тарифи завищеними. Чинність рішення ANRE про встановлення нових тарифів на газ і теплову енергію скасовано до завершення всіх судових розглядів.

Рішення може бути опротестоване в 15-денний термін у Вищій судовій палаті країни. Якщо його буде збережено, побутові споживачі оплачуватимуть газ за тарифом, що діяв до його підвищення.