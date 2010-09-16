У Бельгії зіткнулися два потяги: постраждали 56 людей

У результаті зіткнення потягів у Бельгії легкі травми одержали 56 осіб, жертв і важких поранень немає.

Про це йдеться у спільній заяві національної бельгійської залізниці SNCB і оператора бельгійських залізниць компанії Infrabel, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Медичну допомогу надано 56 пасажирам, з них 23 особи були доставлені до лікарні для додаткового обстеження", - зазначається у заяві.

Аварія сталася вчора увечері поблизу вокзалу міста Арлон в південно-східній частині Бельгії. Потяг, що прибував з Люксембурга, на малій швидкості врізався у потяг, що відходить від перону. Всього в обох потягах перебувало близько 200 осіб.

За попередніми даними, причиною катастрофи стала помилка машиніста чи збій у роботі системи контролю залізничного трафіку. Розпочато розслідування, відзначає NEWSru.

Залізничне сполучення на ділянці Арлон-Люксембург залишається паралізованим, SNCB організувала рух автобусів за цим маршрутом.

15 лютого цього року в Бельгії сталася найбільша залізнична катастрофа за всю історію країни. Тоді у результаті лобового зіткнення двох потягів у міста Халле загинули 18 і були поранені 162 особи. Її причиною стала помилка машиністів одного з потягів, який не помітив заборонний сигнал світлофора.

Тоді експерти дійшли висновку, що трагедії можна було б уникнути, якби бельгійські залізниці і потяги були обладнані автоматичною системою екстреного гальмування при проходженні потягу під заборонний сигнал. Всебічне запровадження цієї системи на всіх залізницях Бельгії заплановане до кінця 2013 року. Оператор бельгійських залізниць - компанія Infrabel - пообіцяла "винести уроки" з цієї трагедії.