Суд у Польщі відмовився заарештовувати Закаєва

Варшавський окружний суд ухвалив не заарештовувати одного з лідерів чеченських сепаратистів Ахмеда Закаєва, затриманого у четвер у Варшаві, повідомляє Радіо "Свобода".

Із заявою про арешт Закаєва, який за запитом Росії оголошений у міжнародний розшук, звернулася до суду прокуратура Польщі. У Росії чеченського лідера, який постійно живе в Лондоні, звинувачують у тероризмі.

Ахмед Закаєв приїхав до Польщі, щоб взяти участь в Світовому конгресі чеченського народу, який проходить у Пултуське (50 км від Варшави). У бесіді з журналістами він розповів, що вже в найближчі години відбудеться його виступ на Конгресі. "Я не хочу проводити антиросійську кампанію. Польща обрала шлях нормалізації відносин з Росією, своїм великим сусідом, але ми повинні старатися, щоб і Росія стала нормальною державою", - наводить слова Закаєва РІА "Новости".