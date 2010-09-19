ООН і НАТО похвалили афганських виборців за хоробрість

Представники очолюваних НАТО міжнародних сил безпеки в Афганістані, а також керівництво Організації Об`єднаних Націй відзначили рішучість жителів країни прийти на вибори, не зваживши на погрози з боку талібів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

На думку командувача коаліційними військами Девіда Петреуса, голосування засвідчило, що майбутнє Афганістану залежить від його громадян, а не від екстремістів.

Проте спецпредставник ООН Стаффан де Містура вважає, що ще рано називати вибори успішними. Явка на них, за попередніми даними, становила 40%. Остаточні результати будуть оголошені не раніше кінця жовтня.

У день голосування в різних районах Афганістану принаймні 14 чоловік були вбиті талібами.